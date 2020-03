In ricordo di Carlo Urbani, scoprì la Sars e ne fu vittima

Oggi 29 marzo è l'anniversario della morte del dottor Carlo Urbani avvenuta a Bangkok a seguito della epidemia di Sars.Il dottor Urbani sacrificò la sua vita per la scienza e mai venne meno alla sua missione come medico.Aveva già individuato le uniche misure anti contagio per quel morbo sconosciuto e invisibile: nel distanziamento sociale, isolamento e misure di contenimento.La sua vicenda il suo impegno, le sue scoperte, la lezione 'storica' che ci ha lasciato non è stata ricordata come meritava dalla stampa in generale, fin dall'inizio della crisi sanitaria inizialmente scoppiata in Cina, e noi occidentali ingenuamente abbiamo pensato che una epidemia come la Sars se riappariva non avrebbe varcato i confini asiatiaci, abbiamo peccato.L'emergenza è diventata globale. Nonostante la tragica 'eredità' che ci ha lasciato, una testimonianza quella di Urbani - eroe civile - e concittadino del mondo, più che vivissima e reale nell'attualità odierna, questa tempesta nella quale sia piombati tutti impreparati.A Carlo Urbani siamo debitori e riconoscenti.