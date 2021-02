In zona arancione da domenica: per i ristoratori si ripete la beffa

'L'avvio delle nuove zone arancioni, deve essere rimandato almeno a lunedì. Cambiare colore già domenica vorrebbe infatti dire infliggere un ulteriore grave colpo alle imprese, e in particolare a bar, pub, ristoranti e agli altri pubblici esercizi, che nei weekend generano la maggior parte del fatturato e che hanno già acquistato le forniture necessarie a lavorare'.Gianfranco Zinani, presidente Fiepet Confesercenti Modena (Federazione Italiana esercenti pubblici), aveva appena diffuso a mezzo stampa l'auspicio che il passaggio in zona arancione avvenisse da lunedì, per consentire almeno un'altra domenica di respiro e lavoro a bar e ristoranti, che la doccia fredda è arrivata: il passaggio in zona arancione sarà da domenica 21 febbraio, compresa. Non solo è stato comunicato all'ultimo momento il cambio di colore ma il danno della tardiva comunicazione è stato amplificato dalla decisione di farlo scattare già da domenica.Cambiare colore già domenica anziché lunedì significa 'infliggere un ulteriore grave colpo alle imprese - ha continuato il referente Confesercenti di settore - e in particolare a bar, pub, ristoranti e agli altri pubblici esercizi, che nei weekend generano la maggior parte del fatturato e che hanno già acquistato le forniture necessarie a lavorare'.