Infermiere pensionato 63enne muore per Covid dopo due dosi di Pfizer

Tragedia in Campania. Un ex infermiere dell'ospedale Cotugno di Napoli di 63 anni, Gabriele Napolitano, sei mesi fa vaccinato come tutto il personale sanitario con due dosi di Pfizer, è morto dopo aver contratto il Covid in Sardegna. L'uomo, da due mesi in pensione, ha contratto l’infezione mentre era in vacanza sull'isola con tutta la famiglia. Lo riporta oggi Il Mattino. L'uomo era stato ricovero in una struttura sanitaria di Sassari inizialmente in terapia sub intensiva con il ‘casco’, poi il 63enne è stato intubato ed è deceduto.