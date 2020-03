Infermieri: lauree lampo e poi in corsia, sessioni il 23 e 24 marzo

Modena

Sono gia' state fissate per ii prossimi giorni le sessioni di laurea che permetteranno al sistema sanitario dell'Emilia-Romagna di avere nuovi infermieri da reclutare per l'emergenza coronavirus. A Bologna le lauree sono previste per il 23-24 marzo, quando aspettano il diploma i primi 40 laureandi in Infermieristica. 'Naturalmente ne aspettiamo molti di piu' ma questi sono quelli che arrivano per primi', sottolinea il commissario ad acta della Regione Sergio Venturi, illustrando la novita' durante la diretta Facebook di oggi. Altri 38 infermieri si laureeranno a Rimini e 14 a Faenza nelle stesse date.Al momento sono 12 i laureandi dimentre 29 sono attesi a Reggio Emilia gia' il 16 marzo. All'Universita' di Parma la sessione e' fissata per il 27 marzo. Ferrara invece dovrebbe sfornare i nuovi infermieri il 7 aprile, ma 'stiamo cercando di accelerare i tempi per avere piu' infermieri rapidamente disponibili', afferma ancora Venturi. Intanto, dopo le 80.000 mascherine chirurgiche arrivate in Emilia-Romagna ieri, il dipartimento nazionale della protezione civile ne ha consegnate altre 160.000. 'Ulteriori consegne- spiega la Regione in una nota- sono attese fin dalle prossime ore'.