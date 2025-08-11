'Una brutta notizia per Modena ed i modenesi, ai quali non basta il calo dei prodotti energetici, a riequilibrare i numeri complessivi dell’inflazione del mese di luglio. Già in altre occasioni qualcuno aveva profetizzato la temporaneità della crescita del dato inflattivo, per poi trovarsi con l’8,3% nel 2022 ed il 5,7% nel 2023. Una condizione che ha pesato moltissimo sul reddito reale di lavoratori e pensionati. Ricordiamo che le indagini di Federconsumatori e del Caaf CGIL di Modena, consegnano un calo del potere d’acquisto del 12,5%, tra il 2016 ed il 2023, che si accentuerà ancora quando saranno disponibili i dati del 2024.
Inflazione a Modena, allarme Federconsumatori: 'Stangata sui prodotti freschi, prezzi folli'
Frutta, verdura, carne, pesce registrano una variazione tendenziale del 5,1% sullo stesso mese del 2024
