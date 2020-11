Entro il 15 dicembre arriveranno altre 100.000 dosi di vaccino anti influenzale che si andranno ad aggiungere a quell'1,2 milioni già nella disponibilità della regione e che andranno a soddisfare le richieste dei soggetti più fragili che ancora non l'hanno ricevuto. Il loro numero, stando alla stima fornita dall'organizzazione dei medici di famiglia, su richiesta della Regione, si aggira sugli 80.000 soggetti. Ancora scoperti.



Lo ha confermato l'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini nel corso del report quotidiano sull'andamento della pandemia da coronavirus. I ritardi nelle vaccinazioni e la mancata copertura. ad oggi, di fasce della popolazione potenzialmente a rischio, determinata dalla mancata disponibilità di vaccini, sarebbero effetti dovuti proprio alla volontà di aumentare, quest'anno, sia il numero assoluto di vaccinazioni sia la fascia dei beneficiari in via prioritaria.

'Con l'aggiunta di altri ordini di vaccini, che siamo obbligati ad acquistare dall'estero anche se a prezzi molto più alti, arriveremo a un milione e mezzo di persone vaccinate in Emilia-Romagna, un dato mai raggiunto prima'