Influenza: lo scorso anno in Emilia-Romagna 60 casi gravi e 12 morti, la metà vaccinati e la metà no

Nella stagione influenzale 2024/25 in Emilia-Romagna sono stati segnalati complessivamente 60 casi gravi, la maggior parte con patologie predisponenti (91,6%). Di questi 20 risultavano vaccinati (ovvero il 33,3%). Tra i casi gravi si sono registrati 12 decessi, tutti con età superiore ai 45 anni e tutti con fattori di rischio predisponenti. Sei di questi, la metà, risultavano vaccinati e sei non vaccinari.
Copertura vaccinaleLa copertura rilevata nei soggetti con età superiore a 65 anni lo scorso anno è stata del 59,7%, lievemente in rialzo rispetto alle stagioni 2022/23 e 2023/24. Sono state eseguite 978.877 vaccinazioni dai medici di medicina generale e dai servizi sanitari della Regione, in aumento rispetto alla campagna 2023/2024, quando ne erano state somministrate 920.231.
Quante persone con l'influenzaIn riferimento alla popolazione regionale, si stima che si siano ammalate sino all’ultima settimana di monitoraggio (17esima settimana del 2025) circa 1.246.000 persone.
La nota ministeriale prevede la segnalazione dei soli casi gravi di SARI e ARDS; la Regione, tuttavia, ha preferito mantenere il controllo anche di altre forme gravi (quali ad esempio miocarditi, infezioni con deficit d’organo, eccetera) con esito positivo del tampone per virus influenzali, che abbiano richiesto il ricovero in area critica o di alta specialità.