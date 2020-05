Iniziata la fase 2 della criminalità, anche organizzata

Aggressioni in pieno centro, spaccio in aumento e alla luce del sole, vandalismi, furti. A riprendere la piena attività dopo la 'fase uno' che aveva portato centinaia di unità delle forze di polizia e dell'esercito a presidiare e a controllare ogni giorno strade, piazze e città vuote (mentre le persone presidiavano con la loro forzata permanenza in casa le proprie mura), sono anche i ladri.



Questa notte un bar di via Papa Giovanni XXIII preso d'assalto dai malviventi. Ingresso scassinato ed asportazione dell'intero registratore di cassa. Il primo furto con scasso denunciato in città dopo l'avvio della 'vera' fase due, iniziata il 18 maggio, con la riapertura di tutte le attività.

A poche ore dall'accoltellamento in pieno centro città al termine di una lite tra due stranieri. Simbolo di una fase due, di un ritorno al quasi tutto come prima, anche per la criminalità diffusa, quella di strada. La strada, o meglio le strade (urbane ed extraurbane), dove i controlli sono stati ora allentati. Quasi annullati. Gli spostamenti, come tali, soprattutto all'interno della regione non rappresentano più un problema perché non costituiscono più un reato, in quasi tutte le loro forme.

Ed è così che i controlli si spostano ora sugli assembramenti. Quelli che a Modena sembrano, per ora, costituire un rischio possibile ma non un problema serio come quello registrato in altre città d'Italia. Anche durante l'aperitivo, momento che Modena vissuto più di altri in questi giorni (di sostanziale calo all'ora di pranzo), come fase della giornata privilegiata per ritrovarsi. Nelle piazza, nelle vie, nei locali. L'attenzione è particolare - affermano dalla questura - e lo sarà soprattutto nel fine settimana, il primo dopo la riapertura. Le aree di via Gallucci e Pomposa, a Modena sorvegliate speciali. Insomma, tutto come prima, o quasi, come se non fosse successo nulla. Come se davvero, la fase uno non avesse insegnato niente. A tutti i livelli.

Anche e soprattutto istituzionali e politici. Chissà se rivedremo il drone della Polizia Locale, visto nella fase uno controllare parchi deserti, nelle stesse aree verdi brulicanti oggi di spacciatori. Chissà se anche solo alcune delle misure straordinarie applicate con metodi di stato di polizia nei confronti anche di chi gettava il pattume spostandosi più di 300 metri, saranno applicate per prevenire l'azione dei delinquenti. Quelli veri. E, senza polemica, non quelli creati per decreto. Delinquenti non solo di strada, ma anche e soprattutto di quelli collegati alle organizzazioni criminali che proprio in momento di eccezionale crisi economica e sociale, come quello provocato dalla risposta al virus, approfittano con le loro organizzazioni per entrare non come un virus, ma come un cancro, nella nostra società. Sappiamo quanto il crimine organizzato legato all'Ndrangheta e alla Camorra abbia nella ricca Emilia-Romagna dalla pancia (sempre troppo piena per rendersi conto del pericolo e dei problemi), sia cresciuto non solo grazie alle opportunità economiche di questa terra, ma anche grazie alle crisi che l'hanno attraversata. Otto anni fa la spinta venne data dal terremoto. Oggi dal virus. Con migliaia di aziende in ginocchio, senza liquiità, senza soldi per pagare i propri dipendenti. Senza sostegni per potere ripartire. Il mix perfetto per la fase due e tre della criminalità organizzata. Perché la criminalità di strada agisce per fame, la criminalità organizzata si arricchisce grazie alla fame. Una criminalità subdola e dai colletti bianchi che non aspetti decreta, anzi approfitta dei ritardi per anticiparli. Con denaro fresco ed opportunità. Ed è su questo fronte, quello della prevenzione e dell'azione istituzionale, dove si decantano e si promuovono i tavoli sulla legalità che sarebbe auspicabile una vera fase 2. Perché su questo fronte, davvero, nulla può essere come prima.

Gi.Ga.