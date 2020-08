Investimento casa: dritte per sfruttare l'acquisto di un appartamento

Spesso si dice che il mattone sia il bene rifugio per eccellenza, un porto sicuro che conosce raramente momenti di forte crisi e una solida certezza per chiunque.

Acquistare una casa, quindi, è una delle migliori forme di investimento che si possa fare oltre che il sogno di tantissime persone. Ma come si può sfruttare l'acquisto di una casa per trarre una rendita finanziaria?

Semplice. Se si tratta di una seconda casa, si potrà decidere di metterla sul mercato come immobile in affitto. Un'entrata mensile sicura che fa sempre comodo a tutti.

Grazie alla formula dell'affitto breve è possibile sfruttare al massimo l'occasione data da una seconda casa di proprietà. Negli ultimi anni, infatti, si è notato un vero e proprio boom di case vacanza. Si tratta nella maggior parte dei casi di seconde abitazioni che vengono adibite a questo scopo.

Chi è alla ricerca di una buona occasione di investimento può puntare su questa soluzione. Occhio, però, a scegliere l'appartamento giusto e affittabile con facilità, perché solo così sarà possibile ottenere un vero profitto.

Quali sono le caratteristiche da considerare e quali sono le zone migliori?

Il primo consiglio è quello di sfruttare i portali online. Ricercare degli appartamenti in vendita su Wikicasa permette di trovare degli ottimi affari nelle città migliori per fare questo tipo di investimento.

Qualche esempio? Chi vuole andare sul sicuro potrebbe scegliere una città come Firenze, dove l'arte porta ogni anno tantissimi visitatori. Anche la città di Bologna è molto fertile da questo punto di vista, così come anche Palermo e Napoli sono ottime scelte per chi preferisce valorizzare e investire nel Sud Italia. Qui il turismo è vivo sia durante il periodo estivo che durante il periodo invernale poiché convivono mare, arte e cultura.

Un mercato sempreverde e interessante è, infine, quello di Milano. Tra turismo e business, ogni giorno arrivano in città migliaia di visitatori alla ricerca di alloggi in affitto per brevi periodi o per soggiorni di lavoro un po' più lunghi. In questa città il mercato immobiliare è sempre vivace e si possono fare ottimi affari per chi desidera investire sul mattone scegliendo la formula dell'affitto della propria abitazione.

Per quel che concerne le caratteristiche della casa da comprare per poi affittarla si devono seguire dei suggerimenti. Sarà sempre meglio preferire una casa non troppo grande, ma che sia ben messa e con una buona suddivisione degli spazi. Chi punta all'affitto breve, di solito, è alla ricerca di una bella soluzione che sia al contempo in linea con il proprio budget e questo è un elemento da tenere in considerazione.