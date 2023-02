Invisibili e reazioni avverse: oltre 200 persone sabato sera a Reggio Emilia

Ieri sera all’Astoria Mercure di Reggio Emilia la sala maggiore con capienza massima di 230 persone, era ovunque piena.Nel lungo convegno (dalle 19.30 alle 23.30) condotto da Andrea Nanetti, intorno al docufilm “Invisibili” (del regista Paolo Cassina) dedicato alle reazioni del vaccino mRna, sono state esposte testimonianze di alcuni danneggiati reggiani e modenesi degli effetti collaterali, discusse con professionisti di sanità e giurisprudenza come l’avvocato Isabella Albertini e il dottor Franco Giovannini di Mantova.'Abbiamo deciso di realizzare l’incontro per far conoscere la sofferenza censurata attraverso le voce di vittime che hanno il coraggio di parlarne e di quelle persone che quotidianamente s’impegnano per porvi rimedio'. Invisibili è prodotto da Playmaster movie per la regia di Cassina, appunto, in collaborazione con Alessandro Amori e Nicola Bottos, che documenta varie testimonianze.La conferenza è stata organizzata e promossa dalle associazioni Modena Libera, Danni collaterali e comitato Ascoltami.