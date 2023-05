Malori improvvisi, complottismo o realtà: conferenza a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Di fronte ad un’evidente recrudescenza dei casi di mortalità improvvisa, gruppi, associazioni e partiti anti-sistema si sono impegnati in un’opera d’informazione spesso silenziata dai media nazionali. Da questo sforzo sono nate pellicole come Invisibili che ha acceso i riflettori su casi eclatanti di conseguenze drammatiche e a volte letali della vaccinazione, il film è stato proiettato più volte sul territorio modenese, con grande successo di pubblico, un pubblico desideroso di capire ed approfondire un tema tanto scottante quanto fondamentale, per la salute e per il futuro di tutti.Nella continuità di questo lavoro si colloca la conferenza che si terrà venerdì 26 Maggio a Modena alle 20:30, presso la Sala Ulivi dal titolo “Malori improvvisi: complottismo o realtà?”. 'Un approfondimento che mira a mettere ordine su questa delicata materia, tramite un’analisi dei dati ufficiali sulla mortalità di questi ultimi anni, messi in parallelo con le campagne vaccinali che si sono susseguite in Italia, ma anche in Europa ed in alcuni paesi extra europei' - spiegano gli organizzatori.L’analisi dei dati è affidata ad Alessandro Bagnato, manager assicurativo, che con l’ausilio di tabelle chiare ed esaustive punta a sottrarre le notizie sui decessi che si accavallano sui mezzi di informazione alla lettura “scandalistica o complottista”, per riportarle all’evidenza di grafici che non lasciano spazio a molti dubbi.La serata proseguirà con l’ascolto di un’intervista alla madre di una delle giovani vittime di cui il film Invisibili ha raccontato la crudele sorte, con l’intervento dell’avvocato Isabella Albertini che spiegherà la battaglia processuale in corso.Interverranno successivamente Marco Santero del Movimento 3V, Nivel Ruini di Ancora Italia per la Sovranità Democratica, Fabio De Maio del Comitato Fermare la Guerra e Riccardo Fortin del canale telegram t.me/nvacs. Modera la serata Marco Meschiari.L’ingresso è libero, la serata è promossa da Movimento 3V, Ancora Italia e Comitato fermare la Guerra.