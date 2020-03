Ipermercati, la voce dei lavoratori: 'Evitate la spesa con famiglia'

'Evitate le spese con tutta la famiglia, e lasciate a casa i bambini, ora non è il posto per loro. Per la tutela di tutti. Supermercati ed ipermercati devono essere frequentati solo per la spesa necessaria, evitando concentrazioni, assembramenti e soprattutto che si trasformino, nel fine settimana, in quei centri di aggregazione che il decreto vieta. Noi siamo pronti a fare il nostro lavoro, ma con il contributo di tutti possiamo lavorare meglio, nell'interesse della comunità. Finalmente, dopo numerose richieste, sembra che nelle prossime ore venga dato il via libera alla fornitura al personale di mascherine (che nei giorni scorsi era scelta personale ed autonoma reperire ed indossare), ora auspichiamo che si faccia chiarezza anche sugli orari di apertura. Qui al centro Borgogioioso di Carpi siamo in tanti a ritenere che soprattutto dopo l'emanazione dell'ultimo decreto che ha portato ad una drastica riduzione delle presenze nelle ultime ore di apertura, la chiusura potrebbe essere anticipata anche alle ore 18 e comprendere, anche per gli ipermercati che comprendono non solo generi alimentari ma anche non alimentari, la chiusura il fine settimana'Dopo l'intervista con la segretaria provinciale della Filcams/CGIL di Modena Laura Petrillo il nostro breve viaggio tra i lavoratori in prima linea di supermercati ed ipermercati della provincia di Modena, arriva al centro commerciale Borgogioioso di Carpi. Anche qui i negozi della galleria commerciale che non vendono generi di prima necessità o svolgono un servizio di pubblica utilità devono rimanere chiusi. Così non è per gli ipermercati interni alle gallerie commerciali che vendono generi alimentari ma che contestualmente, da decreto, non dovrebbero vendere generi non alimentari, anche per non creare condizioni di concorrenza sleale rispetto ai negozi della galleria obbligati a rimanere chiusiMa i temi principali a cuore dei lavoratori riguardano la sicurezza dei lavoratori stessi e dei clienti, obiettivo raggiungibile solo con la collaborazione di tutti