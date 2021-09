Irruzione senza mascherina in consiglio comunale: condannato a 7 mesi

E' stato condannato a 7 mesi e 10 giorni di reclusione l'uomo che nel giugno scorso aveva fatto irruzione, interrompendo la seduta, in consiglio comunale a Modena senza mascherina. Azione di fatto provocatoria quella dell'uomo che poteva risolversi con un allontanamento o una sanzione amministrativa, se non fosse stato per la reazione avuta nei confronti degli agenti nel momento in cui stava per essere allontanato. gesto che gli è costata la denuncia la denuncia perresistenza e lesioni a pubblico ufficiale.L'uomo condannato, il giorno prima, giovedì 9 settembre, aveva fatto irruzione anche nelle aule del tribunale di Modena. La procura sta approfondendo altri episodi analoghi accaduti in questi giorni nei confronti di biblioteche, del Policlinico e di alcune scuole, oltre che, appunto, il tribunaleNella foto il palazzo sede del tribunale di Modena