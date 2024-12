IT alert, oggi simulazioni di collasso dighe Riolunato e Fontanaluccia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alla diga di Fontanaluccia al confine tra il reggiano e il modenese, dove la simulazione è iniziata alle 10 di questa mattina, il messaggio di test è stato trasmesso dagli operatori di telefonia mobile all’interno dell’area che comprende i Comuni di Baiso, Castellarano, Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano Sul Secchia, Toano, Villa Minozzo.Tra le 170 “sentinelle”, operatori e i volontari di Protezione civile dislocati in punti strategici per fornire informazioni alla sala operativa regionale, il 92% ha segnalato la corretta ricezione del messaggio, mentre solo nell’8% dei casi sono stati segnalati problemi. Circa 448 cittadini hanno già risposto sul sito www.

it-alert.



it al questionario online che potrà essere compilato fino alle 12 di domani, 18 dicembre ed è fondamentale per raccogliere le informazioni utili a comprendere il corretto funzionamento del sistema.

Il messaggio relativo alla simulazione del collasso della diga di Riolunato, in provincia di Modena è partito, invece, alle 12. L’invio ha interessato un’area che comprende i Comuni di Montecreto, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Sestola, Montese.

Dalla sperimentazione è risultato che il messaggio ha correttamente raggiunto il 90% delle 115 persone, tra operatori e volontari di Protezione civile, impegnati come sentinelle durante l’operazione. In questa occasione nel 10% dei casi il messaggio non è stato ricevuto. Il questionario online è stato compilato da 347 cittadini dell’area coinvolta e, anche in questo caso, sarà possibile completarlo entro le ore 12 di domani. Tutte le risposte inviate dai cittadini saranno analizzate nei prossimi giorni.



In regione oltre 40 Comuni in tutte le nove province sono stati teatro di simulazioni di emergenza su aziende a rischio di incidente rilevante e grandi dighe. In tutto si sono svolte quattro esercitazioni su aziende potenzialmente pericolose e cinque test sulle dighe, tramite l’invio di messaggi ai cittadini presenti o in transito nelle aree interessate, secondo le linee guida del Dipartimento nazionale di Protezione civile in caso di calamità o disastro.

Obiettivo delle esercitazioni è testare e migliorare il sistema, assicurando che le procedure operative siano efficaci in situazioni reali di emergenza, verificare la funzionalità della tecnologia usata per l’invio dei messaggi su porzioni ridotte del territorio, rendere più familiare il sistema ai cittadini, simulare i flussi di comunicazione in emergenza tra i soggetti coinvolti nella fase di invio del messaggio.