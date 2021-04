Italpizza, premiata per il 'miglior prodotto food 2021'

Italpizza si è aggiudicata con “RusticAlta Margherita” il premio italiano “Miglior Prodotto Food 2021” nella categoria Piatti Pronti. Si tratta di un riconoscimento relativo all’innovazione nel Food & Beverage, nato nel 2014 su iniziativa del Gruppo FOOD editoriale punto di riferimento per l’industria ed il retail.Giunto alla settima edizione, il premio continua a riconoscere l’importanza delle novità proposte dalle aziende italiane nel mondo dell’alimentare. L’edizione 2021 ha visto gareggiare oltre 120 prodotti, divisi in 12 categorie, che sono stati valutati da due competenti giurie: da un lato quella dell’industria e dalla distribuzione che ha esaminato il livello di innovazione percepita, l’attenzione all’ambiente, alla sostenibilità e la qualità del packaging; dall’altro lato quella dei consumatori che ha espresso le proprie preferenze per rilevanza delle novità, per unicità, per gusto e praticità.“Ricevere questo premio che vede protagonista l’intera filiera ci rende molto orgogliosi - afferma Massimo Sereni, Direttore Commerciale di Italpizza - Essere stati premiati è per Italpizza la conferma di essere ancora una volta innovativi nel rispetto della tradizione, avendo nel cuore sia i nostri consumatori sia gli addetti ai lavori”.