La Corrida torna in presenza: il 31 gennaio la grande classica

Dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria torna la Corrida di San Geminiano, la manifestazione di corsa su strada che celebra il patrono di Modena con atleti e appassionati pronti a sfidarsi sulle strade cittadine proprio nella giornata del 31 gennaio in un appuntamento che si sdoppia tra la prova competitiva internazionale e gli eventi per appassionati. Martedì prossimo sono attesi, infatti, migliaia di partecipanti alla 49esima edizione dell’appuntamento sportivo, che nell’ultimo biennio ha visto due eventi “virtuali” e quello in presenza, ad aprile 2022, della “Corrida dell’Angelo”.

L’iniziativa è organizzata dalla società La Fratellanza 1874 col patrocinio di Comune, Provincia di Modena e Regione Emilia Romagna e del Coni regionale, oltre che col sostegno di Bper Banca.



La Corrida è stata presentata questa mattina in Municipio con una conferenza stampa a cui hanno partecipato l’assessora comunale allo Sport Grazia Baracchi, il presidente della Fratellanza Maurizio Borsari, lo speaker della manifestazione Roberto Brighenti e Cristian Berselli della direzione territoriale Emilia ovest di Bper Banca.La Corrida riparte “in un percorso che sarà nuovamente quello storico della manifestazione – ha affermato il presidente della Fratellanza, – col classico passaggio ‘andata e ritorno’ al Santuario di San Geminiano a Cognento. Questa è una tappa di preparazione importante verso la 50esima edizione che, tra l’altro, cadrà nell’anno del 150esimo compleanno della Fratellanza, data storica che utilizzeremo per chiamare a raccolta sportivi e appassionati per un rilancio ulteriore dell’atletica sfruttando anche l’impianto appena rinnovato dall’Amministrazione comunale. Se le condizioni meteo saranno favorevoli come previsto, ci auguriamo che il 31 gennaio possa essere, oltre che una festa agonistica, anche una festa per famiglie, amatori e appassionati della corsa”.

Come si svolgerà

Nel dettaglio, l’edizione 2023 della Corrida ritrova tutte le peculiarità che hanno fatto la storia della manifestazione. La partenza è fissata come sempre per le 14.30 nel pomeriggio del 31 gennaio da viale Berengario e l’arrivo è confermato all’interno del parco Novi Sad. La prova competitiva vede gli atleti iscritti, mille al massimo, affrontare i consueti 13,35 chilometri che li conducono fino a Cognento per poi fare ritorno in città alle porte del centro storico. Per quanto riguarda gli appuntamenti non competitivi, dove le iscrizioni sono libere, sono previste invece la Corrisangeminiano, che si sviluppa sullo stesso percorso e distanza della Corrida competitiva, e la Minicorrida di tre chilometri.



Approfondimenti online sul sito www.corridadisangeminiano.it; è possibile chiedere anche informazioni via mail (scrivendo all’indirizzo info@corridadisangeminiano.it) oppure al telefono (chiamando il numero 059 330098).



Iscrizioni entro il 29 gennaio on-line per la competitiva e libere fino al 31 per la non competitiva

Negli uffici del campo comunale di atletica di via Piazza, ma anche il giorno della gara; previsto un premio per chi arriva al traguardo. Per la gara competitiva la procedura è online



Le iscrizioni alla Corrida di San Geminiano di martedì 31 gennaio, già aperte da giorni, seguono modalità differenti a seconda che si intenda partecipare alle prove per appassionati e famiglie o alla gara competitiva, che prevede un massimo di mille partecipanti.



In particolare, c’è tempo fino al giorno della gara per iscriversi alle prove non competitive. La quota di partecipazione ammonta a 5 euro e occorre versarla fino a lunedì 30 al campo comunale di atletica leggera di via Piazza 70 (negli uffici, dalle ore 17 alle 19) oppure direttamente martedì 31 alla segreteria della manifestazione allestita al parco Novi Sad, a partire dalle 10. A tutti i concorrenti che arriveranno al traguardo verrà consegnato, in un’area collocata nella zona dell’arrivo, un pacchetto-premio che contiene una confezione di aceto balsamico di Modena Del Duca e la maglietta ufficiale della manifestazione.



Per quanto riguarda invece la gara competitiva la quota è di 15 euro e sono ammessi gli atleti nati fino al 2005 che soddisfino uno dei seguenti requisiti: essere tesserati per il 2023 per società affiliate alla Federazione italiana di atletica leggera (Fidal); tesserati a club affiliati a federazioni straniere di atletica leggera riconosciute dalla World athletics (Wa); per chi ha almeno vent’anni, possedere la Run card, presentando anche in originale il certificato medico di idoneità agonistico specifico per l’atletica leggera che sarà poi conservato in copia dalla società organizzatrice; tesserati per gli enti di promozione sportiva (sezione Atletica) in possesso della Run card – Eps, presentando anche in originale il certificato medico di idoneità agonistico specifico per l’atletica leggera che sarà poi conservato in copia dalla società organizzatrice. Le iscrizioni devono essere effettuate entro domenica 29 online sulla piattaforma Endu (www.endu.net/it/events/corrida-di-san-geminiano).



I protagonisti della competitiva

Sono al massimo mille, come previsto dal regolamento, gli atleti che possono partecipare alla 49esima edizione della Corrida di San Geminiano. Le iscrizioni sono in corso in questi giorni e tra i protagonisti annunciati della manifestazione sportiva competitiva spicca il nome di Xavier Chevrier, specialista della corsa in montagna con numerosi ori europei e mondiali nel palmares, che ritorna dopo il terzo posto nell’edizione 2020. Assieme al 32enne fondista valdostano correrà Alessandro Giacobazzi, pavullese di casa Fratellanza in forza all’Aeronautica Militare, che un paio di mesi fa si è laureato campione italiano di maratona. Tra i volti nuovi, invece, sarà presente Luca Ursano, sesto agli Europei under 23 di Tallinn nel 2021 sui 10mila metri. Per quanto riguarda i modenesi di vertice, poi, è da segnalare la presenza di Salvatore Franzese.



Nella gara femminile, invece, ritorna dopo il quarto posto del 2020 la foggiana Maria Chiara Cascavilla, che, come Giacobazzi, è “portacolori” di casa Fratellanza ed è attualmente in forza all’Aeronautica Militare. È un ritorno anche quello di Giulia Vettor, castelfranchese del Cus Parma, mentre per i colori gialloblù sarà all’esordio sulla distanza Giulia Cordazzo, fresca protagonista della stagione del cross. In gara pure Francesca Giacobazzi, settima nell’ultima edizione di tre anni fa.