Il 31 gennaio Modena festeggia il Patrono della città, San Geminiano. In occasione della festività sono previste modifiche alla viabilità che per tutta la giornata vedrà la sospensione delle limitazioni legate allo smog.Le Autorità cittadine, civili e militari, in corteo con l'accompagnamento della banda cittadina, raggiungono il Duomo partendo dal Palazzo comunale alle 10.30 e portando come offerta i due ceri votivi, sei candele e l'olio per la lampada che nella cripta della Cattedrale arde perennemente davanti al sepolcro del Santo Vescovo. Ceri e olio verranno donati durante la cerimonia religiosa che inizia alle 11. Il Duomo di Modena sarà aperto con celebrazioni e la possibilità di venerare San Geminiano nella cripta. Le visite turistiche non sono consentite durante le celebrazioni. Per i gruppi turistici è necessario prenotare.

La Fiera, che ha luogo nel cuore della città, dalle 8 alle 20, prevede oltre 500 espositori.Le vie e le piazze del centro storico interessate dalla fiera sono: piazza Sant’Agostino, piazzale degli Erri, piazza Grande, via Emilia centro, piazza Muratori, piazza Matteotti, piazza Mazzini, corso Canalchiaro, corso Canalgrande, via Università, via Castellaro, via Scudari, via Canalino, piazzale San Francesco e calle di Luca. Per saperne di piùSan Geminiano al Museo Civicoe visite guidate in programma alle ore 10.30, 16 e 17.30. L'iniziativa è l'occasione per conoscere o riscoprire San Geminiano e il suo rapporto con la città nel giorno della sua festa. Per saperne di piùVisite alla Torre Ghirlandina, dalle 9.30 alle 18.30 e alle Sale storiche di Palazzo Comunale dalle 15.15 alle 18.15.

Apertura straordinaria venerdì 31 gennaio di palazzo Ducale, normalmente visitabile nei weekend, con visite guidate alle 9, 10.10, 11.20, 14 e 15.10 (costo biglietto 10 euro e prenotazione obbligatoria). Aperta, come ogni venerdì, anche l’Acetaia comunale con visite gratuite dalle 9.30 fino alle 17.50, come sempre su prenotazione.Informazioni complete su visite, turni, biglietti e modalità di prenotazione disponibili sul sito visitmodena.Giunta alla 51° edizione la gara internazionale di corsa su strada di 13,350 km. Nella versione anche non competitiva. La partenza è fissata per le ore 14.30 da Via Berengario e l'arrivo è all'interno del parco Novi Sad.Nella foto il corteo iniziale che dal palazzo comunale arriva in Duomo con gli oli e ceri in omaggio al Santo Patrono