La goccia del colibrì, così il commissario Venturi si racconta

E' stato il volto e la voce dei bollettini giornalieri sull'andamento della epidemia nei mesi del lockdown. E ora l'ex commissario per la gestione dell’emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna Sergio Venturi racconta, con la collaborazione del giornalista Rosario Di Raimondo, questa esperiena in un libro fresco di stampa, 'La goccia del colibrì', edito da Pendragon. Il libro verrà presentato a Reggio Emilia lunedì 28 settembre alle 20.45, al centro Sociale Orologio in via Massenet 19 alla presenza del sindaco di Reggio Luca Vecchi.



Il libro è il racconto di due lunghi di lotta in prima linea, chiarito da particolari tecnici, amministrativi, sanitari finora non conosciuti. Una narrazione personale e umana per capire meglio il periodo che stiamo vivendo. Con un’appendice di interviste ad altri protagonisti della lotta al Coronavirus: Alessandra Agosti, Infermiera professionale del 118, Ausl di Piacenza; Pierluigi Viale, Direttore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna; Marco Ranieri, Direttore dell'Unità Operativa di Anestesia e Terapia Intensiva Polivalente del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna; Giuseppe Remuzzi, Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS