Sarà il Regalo dei Volontari alla cittadinanza di Modena e non solo: ci sara' un mercatino di Natale dove potrete acquistare composizioni e altra oggettistica per idee regalo.'Vi aspettiamo numerosi, non mancate sarebbe un peccato' - affermano i volontari. 'Non occorre prenotazione'

Nel weekend del 21 e 22 dicembre, e la vigilia di Natale, ci sarà, come ogni anno, la bancarella de Il Pettirosso in via Emilia, sotto i portici del collegio, angolo Canalgrande, dove si potrà acquistare il calendario 2025, miele, composizioni e altre idee regalo per il Natale.

Centro Fauna Selvatica IL PETTIROSSO è in Stradello del Pettirosso 1 a Modena