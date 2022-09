La marcia delle libertà verso il Cimone

'La marcia delle libertà verso il cielo'. E' questo lo slogan della ascesa al Monte Cimone promossa per la giornata di domenica 4 settembre da un gruppo di cittadini modenesi. Una iniziativa che, almeno nel nome, richiama quella del giudice Paolo Sceusa contro il green pass. Partenza alle 9 dal Passo del lupo di Sestola oppure alle 6.45 da Modena presso La Rotonda di via Morane. Previsto un pranzo al sacco comunitario a fine camminata. In caso di mlatempo l'escursione è rinviata. Info: 347 8578931.

