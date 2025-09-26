La mediazione familiare: un incontro per conoscerla meglio

Permettere alla cittadinanza di conoscere la mediazione familiare, uno strumento di intervento che, privilegiando l’ascolto e la comunicazione, può supportare la coppia

nella difficile fase della separazione/divorzio, salvaguardando le relazioni con particolare attenzione ai figli. E' l'obiettivo dell'incontro organizzato dall'Associazione il Ponte sabato 27 settembre a Modena, presso i locali comunali di Piazzale Redecocca alle ore 16,30. Il mediatore, figura terza e imparziale accoglie caos, disordine, tristezza, rabbia e disagio. Con l’impegno

di tutte le parti agevola la comunicazione e consente una nuova narrazione della crisi della coppia.



Relatrici dell'apuntamento, Chiara Magrì Mediatrice familiare, avvocato, Gilda Fanton Mediatrice familiare Counselor Professionista, Giuseppina Demarco Mediatrice familiare Counselor Professionistae Marialessandra Lelli Mediatrice familiare, Avvocato