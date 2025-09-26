Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La mediazione familiare: un incontro per conoscerla meglio

Sabato 27 settembre presso la sede della circoscrizione comunale di piazzale Redecocca a Modena

Permettere alla cittadinanza di conoscere la mediazione familiare, uno strumento di intervento che, privilegiando l’ascolto e la comunicazione, può supportare la coppia
nella difficile fase della separazione/divorzio, salvaguardando le relazioni con particolare attenzione ai figli. E' l'obiettivo dell'incontro organizzato dall'Associazione il Ponte sabato 27 settembre a Modena, presso i locali comunali di Piazzale Redecocca alle ore 16,30. Il mediatore, figura terza e imparziale accoglie caos, disordine, tristezza, rabbia e disagio. Con l’impegno
di tutte le parti agevola la comunicazione e consente una nuova narrazione della crisi della coppia.

 

Relatrici dell'apuntamento, Chiara Magrì Mediatrice familiare, avvocato, Gilda Fanton Mediatrice familiare Counselor Professionista, Giuseppina Demarco Mediatrice familiare Counselor Professionista
e Marialessandra Lelli Mediatrice familiare, Avvocato

