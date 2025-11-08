Alla Crocetta inaugura il Polistudio Arcaro

Inaugura oggi in Strada Albareto 10/8 il nuovo Polistudio Arcaro, nato dal recupero e restauro di un edificio storico dei primi del Novecento nel quartiere Crocetta. Il progetto di ristrutturazione e restauro conservativo, durato oltre tre anni, ha permesso di restituire nuova vita a un ex laboratorio dei primi del Novecento, mantenendone il carattere storico e architettonico originario. Il Polistudio si propone come nuovo punto di riferimento per la salute dei cittadini, con una superficie di oltre 130 metri quadrati, 4 ambulatori, una sala d’attesa e spazi di servizio per utenti e personale sanitario. L’intervento – già oggetto di consolidamento sismico – ha interessato sia le opere edili, sia gli impianti elettrici, idrico-sanitari e di climatizzazione. I lavori sono stati eseguiti da AERE Studio srl, studio di architettura e ingegneria con sede a Modena.

All’interno del Polistudio è attivo l’ambulatorio medico RPM – Rinnovo Patenti Modena, che consente ai cittadini di rinnovare la patente in modo rapido e diretto, senza intermediari, prenotando online (www.rinnovopatentimodena.it) o al 340 9284820. L’ambulatorio è gestito dal dott. Mario Terenzio Valerio Arcaro, ufficiale medico dell’Esercito con oltre dieci anni di esperienza.

Il Polistudio si propone inoltre come luogo di collaborazione tra professionisti della salute, con particolare attenzione ai servizi di salute mentale e nutrizione, e mette a disposizione spazi attrezzati per psichiatri, psicologi, nutrizionisti e altri specialisti.