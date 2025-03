La Nuova Estense riapre a maggio a una corsia con ponte bailey

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si è tenuto questa mattina presso la Prefettura di Modena il Comitato Operativo per la Viabilità per discutere del piano dei lavori da eseguire lungo il ponte sul rio Torto, sulla Nuova Estense, chiuso al traffico il 28 febbraio scorso.

Dagli approfondimenti compiuti è emersa la necessità di eseguire, sul ponte, una serie di lavorazioni, per cui è stato definitivo un importante piano dei lavori che sarà attuato in più cantierizzazioni che prevedono, tra l’altro, la 'decostruzione della campata centrale' - spiega Anas. In un primo momento, per consentire la riapertura parziale in più fasi al traffico, si procederà a sostituire la campata centrale con un ponte di tipo bailey e, successivamente verrà realizzata la nuova campata in acciaio che consentirà la riapertura definitiva al traffico della statale.



Nel dettaglio l’attuazione prevede l’immediata attivazione delle forniture, particolarmente consistenti e specialistiche, la decostruzione della campata e la realizzazione del ponte provvisorio.La conclusione di tali attività permetterà, a partire dalla fine del mese di aprile, di riaprire parzialmente al traffico il ponte, con transito consentito al più consentito su una corsia di marcia.Tale modalità di transito sarà valida anche per i mezzi pesanti con peso a pieno carico fino alle 44 tonnellate.Successivamente, terminata la seconda fase di interventi la cui conclusione è prevista entro la fine del mese di maggio, Anas aprirà al traffico la carreggiata.Pertanto, la statale 12 sarà percorribile – anche ai mezzi pesanti con peso massimo pari alle 44 tonnellate – in entrambe le direzioni di marcia.

La terza e ultima fase dei lavori prevede la realizzazione del nuovo impalcato, le cui attività dovranno essere eseguite in totale assenza di traffico, quindi col ponte di nuovo chiuso, con una durata complessiva stimata di 40 giorni, la cui programmazione ed esecuzione sarà definitiva successivamente.L’incontro di stamattina, coordinato dal Prefetto, Fabrizia Triolo, ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, e dei Sindaci di Serramazzoni, Simona Ferrari, Pavullo nel Frignano, Davide Venturelli, Maranello, Luigi Zironi, il Presidente dell’Unione dei Comuni, Lorenzo Checchi e il Responsabile Gestione Rete Anas per l’Emilia Romagna, Gennaro Coppola oltre che ai vertici della Protezione Civile di Modena e delle Forze di Polizia e Soccorso.

Terminati gli accertamenti tecnici, avviati sin da subito sulla struttura e per cui Anas (Gruppo FS Italiane) si è affidata ad un team specializzato già coinvolto in opere significative quali il ponte sul Magra in Toscana ed il viadotto Bisantis in Calabria.

Nella foto il viadotto con la campata centrale danneggiata e che sarà sostituita da un collegamento Bailey