La pizza è la tua passione? Scopri vantaggi del forno pizza domestico

Inutile negarlo, la pizza piace veramente a tutti e non c’è persona, adulto o bambino, che sappia resistere al piacere di una pizza gustata in compagnia. Purtroppo, in questo periodo di emergenza sanitaria, la necessità di ridurre al minimo il rischio di contagi da covid 19 ha obbligato i ristoratori ad osservare limitazioni e chiusure, costringendoci a rinunciare alle serate in pizzeria. Perché allora non lasciarsi catturare dalla creatività e preparare in casa questa squisita specialità della cucina italiana? Con un forno pizza di ottima qualità, semplice, potente e funzionale, gli appassionati della pizza possono soddisfare desideri e preferenze e creare personalmente la variante preferita.

Grazie alla presenza del forno domestico per la pizza, ognuno può apprendere facilmente l’arte dell’impasto e divertirsi a preparare sia le versioni più classiche di questo piatto squisito, sia le varianti più creative e inedite. Il forno per pizza Spice Caliente è la soluzione ideale per non rinunciare ad una pizza fragrante e squisita neanche in un periodo difficile come questo, e trascorrere piacevoli serate in allegria e serenità.



Come funziona il forno per pizza Spice

Questo forno è dedicato specificamente alla preparazione e cottura della specialità italiana più nota in tutto il mondo, ma è al contempo ideale anche per calzoni farciti, pane fresco e squisito, torte salate, carne alla griglia e tante altre prelibatezze. Le dimensioni contenute lo rendono perfetto da lasciare bene in vista sul piano di lavoro della cucina, sempre a portata di mano per soddisfare i gusti di tutta la famiglia. Per poter offrire queste prestazioni, il forno Spice Caliente è dotato di un piano di cottura in pietra refrattaria del diametro di 32 centimetri, raggiunge rapidamente una temperatura di 400° C e cuoce ogni tipo di pizza in soli cinque minuti, senza produrre né fumo né odori sgradevoli. È dotato di termostato per regolare la temperatura con la massima precisione, di calotta in acciaio inox, e viene fornito completo di un interessante ricettario, ideale per sperimentare subito la potenza e la versatilità di questo apparecchio. La pietra refrattaria utilizzata per questo forno è della stessa qualità di quella usata per i forni a legna tradizionali, e riesce ad assorbire perfettamente l’umidità della pasta lievitata, ottenendo una pizza sottile, croccante e cotta alla perfezione.



Un piccolo apparecchio dalle grandi prestazioni

Il forno elettrico Spice è di dimensioni contenute, il piano cottura ha infatti un diametro di 32 centimetri, si presenta con un design originale e piacevole, che si adatta perfettamente ad ogni genere di cucina, e costituisce un’eccellente alternativa ad un forno elettrico tradizionale. Basta seguire le istruzioni e i suggerimenti del ricettario, per trasformare la cucine di ogni giorno in qualcosa di veramente speciale. La pizza, per la quale il forno è stato progettato, è sempre perfetta: cotta a puntino, fragrante e profumata, proprio come quella che si era soliti gustare in pizzeria. Il forno elettrico Spice è perfetto da tenere sempre a portata di mano per qualsiasi occasione, e rappresenta un regalo gradito a chi ama la pizza e la buona cucina.