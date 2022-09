La prima marcia Bisessuale+ dell'Emilia-Romagna sabato a Modena

Sabato 1 Ottobre alle ore 15:00 a Modena partirà MARCIABBì, la prima marcia Bi+ dell'Emilia Romagna dedicata ai diritti delle persone bisessuali, pansessuali e non-monosessuali. Il punto di partenza è Largo Porta Bologna.Ad organizzarla il collettivo Orgoglio Bisessuale che si occupa di formazione sui temi della bisessualità, pansessualità, non-monosessualità e poliamore. Il gruppo è attivo nel territorio italiano e nasce a Napoli, città in cui l'anno scorso ha realizzato la prima marcia Bi+ del Sud Italia.'Diversi studi internazionali dimostrano che le persone Bisessuali subiscono salari e contratti peggiori. Similmente vivono una discriminazione doppia, sia nella società eterosessuale che anche nella comunità LGBTQIA+: questo porta le persone Bi+ ad avere una salute fisica e mentale peggiore, subendo spesso più violenza da partner rispetto alle persone etero, gay e lesbiche. Con MARCIABBì vogliamo dire che esistiamo e che meritiamo una vita dignitosa', commenta il collettivo Orgoglio Bisessuale.Alla marcia hanno aderito Collettiva LaToBi di Torino, BPlus Milano, Rete Lettera A, Intersexioni, UAAR Modena, Non Una Di Meno Modena e diverse realtà femministe e LGBTQIA+ del territorio emiliano e nazionale.

