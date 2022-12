La scomparsa di Benedetto XVI, l'Arcivescovo Castellucci: 'Memoria grata e commossa di lui'

Con una lettera all'Arcidiocesi di Modena Nonantola e alla Diocesi di Carpi l'invito a pregare per il Papa Emerito. Questa sera a Nonantola, e il 1° gennaio a Carpi, sede della Diocesi che ospitò Joseph Ratzinger nel 2012

'Carissimi, questa mattina è morto il papa emerito, Benedetto XVI. Lo affidiamo al Signore: la sua lunga vita al servizio della Chiesa, la sua dedizione e intelligenza teologica, la testimonianza che ha offerto come vicario di Pietro e il coraggio che ha dimostrato negli otto anni di Pontificato, compresa la decisione di rinunciare al ministero e infine la presenza vigile e riservata di questi ultimi dieci anni, ci regalano una memoria grata e commossa di lui'.

Si apre così la breve lettera inviata questa mattina dall'Arcivescovo di Modena e Nonantola Erio Castellucci all'Arcidiocesi di Modena e Nonantola e alla Diocesi di Carpi in occasione della scomparsa, questa mattina, di Joseph Ratzinger, Papa Emerito Benedetto XVI. Un ricordo e un invito alla preghiera che prenderà vità già questa sera, alle ore 17,30, nella Chiesa abbaziale di Nonantola, in occasione della tradizionale memoria di San Silvestro. 'L'Arcidiocesi di Modena-Nonantola pregherà per lui in modo speciale nella Solenne concelebrazione eucaristica' - specifica il vescovo di Modena.



'La Diocesi di Carpi, che ricevette la sua visita il 26 giugno 2012, poche settimane dopo il rovinoso terremoto, pregherà per lui in modo particolare nella Concelebrazione eucaristica di domani, Giornata mondiale della Pace, in Cattedrale alle ore 18'



L'invito del Vescovo Castellucci ai presbiteri è 'ricordare il papa emerito nelle celebrazioni eucaristiche di oggi e di domani'





