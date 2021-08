Laila: il ringraziamento della famiglia a istituzioni e cittadini

'Alla vigilia del funerale di Laila, e nel giorno in cui ricorrono i 65 anni da uno dei più tragici infortuni sul lavoro della storia, quello di Marcinelle, in Belgio, in cui perirono 262 minatori, 136 dei quali italiani, la mamma, il papà, i fratelli e le sorelle dell’operaia di Bastiglia, nel Modenese, che ha perso la vita all’interno di un macchinario nella fabbrica in cui lavorava, a soli quarant’anni, il 3 agosto, pur nell’immenso dolore ci tengono a ringraziare tutti coloro che sono stati loro vicini in questo momento di lutto, che hanno dato loro conforto e che hanno dedicato la loro attenzione alla tragica vicenda della loro cara'. Inizia così il messaggio con cui i genitori insieme ai fratelli e alle sorelle di Laila El Harim hanno voluto rivolgersi ai cittadini ed alle istituzioni per i segnali di solidarietà e di affetto ricevuti e seguiti alla tragedia.'L’ennesimo infortunio di cui è rimasta vittima Laila El Harim in quella fustellatrice, di cui aveva già più volte segnalato la pericolosità, alla Bombonette di Camposanto ha destato una vasta eco: l’operaia di origine marocchina, ma che risiedeva in Italia praticamente da vent’anni, e che lascia anche una figlioletta di 5 anni e il compagno, è stata ricordata anche dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi' - continua il messaggio con il quale la famiglia stessa ha voluto entrare anche nel merito delle azioni intraprese sotto il profilo legale.'La famiglia di origine della vittima, che pure risiede nella zona (a San Felice sul Panaro), per essere assistita, attraverso la consulente legale dott.ssa Sara Donati - si legge - si è affidata a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, e ha colto con estremo favore l’interesse dimostrato dalle autorità marocchine in Italia e anche dalle istituzioni nazionali, con particolare riferimento all’apposita indagine ministeriale aperta su indicazione del Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in parallelo all’inchiesta subito avviata dalla Procura: com’è noto, il Pubblico Ministero di Modena titolare del fascicolo, la dott.ssa Maria Angela Sighicelli, ha iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, con l’aggravante di essere stato commesso in violazione delle norme antinfortunistiche, il legale rappresentante dell’azienda, che opera nel settore della cartotecnica e del packaging, e in seconda battuta anche il delegato alla sicurezza dell’impresa, disponendo l’autopsia, che è stata effettuata venerdì 6 agosto.Ultimate le operazioni peritali affidate alla dott.ssa Alessandra Silvestri, dell’Istituto di Medicina Legale Universitaria di Modena, il consulente tecnico d’ufficio incaricato dal magistrato, e a cui ha partecipato anche il dott. Pierfrancesco Monaco, come medico legale di parte per i genitori e i fratelli di Laila, messo a disposizione da Studio3A, l’autorità giudiziaria ha dato dunque il nulla osta e oggi, lunedì 9 agosto, si sono potuti ufficialmente fissare i funerali della donna, che avranno luogo, con rito islamico, martedì 10 agosto, alle ore 18, nella sezione islamica del cimitero di Massa Finalese'