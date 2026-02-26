L'Alcolock ora è operativo: pubblicato l'elenco delle officine autorizzate per l'installazione

Diventa operativo il nuovo sistema Alcolock, il dispositivo che impedisce l'avviamento dell'auto quando il conducente ha assunto alcool. Il Ministero dell'Interno ha comunicato nei giorni scorsi la pubblicazione sul Portale dell'Automobilista dell'elenco delle prime officine autorizzate al montaggio del dispositivo, con i modelli di veicoli compatibili. Si tratta del passaggio che rende concrete le modifiche al Codice della Strada introdotte nel 2024, pensate per rafforzare la sicurezza stradale e contrastare la guida in stato di ebbrezza. Fino ad oggi, infatti, le nuove regole non potevano essere pienamente applicate proprio perché mancavano le strutture abilitate all'installazione.L'Alcolock è uno strumento simile a un etilometro collegato all'auto: prima di avviare il motore il conducente deve soffiare nel dispositivo. In caso di presenza di alcool, il veicolo non parte. L'obbligo riguarda in particolare alcuni automobilisti sanzionati per guida in stato di ebbrezza, che potranno tornare a guidare solo su veicoli dotati di questo sistema di sicurezza. Con la pubblicazione delle officine autorizzate, anche sul territorio modenese, diventa possibile installare il dispositivo e applicare pienamente la normativa. Le Prefetture hanno inoltre già ricevuto indicazione di informare le Polizie Locali per l'attività di controllo.L'introduzione dell'Alcolock rappresenta un nuovo strumento di prevenzione che punta a ridurre gli incidenti stradali legati all'abuso di alcool, affiancando i controlli tradizionali con una tecnologia che interviene direttamente sul veicolo.Queste le parole dell'avvocato Pietro Ferrario, presidente della Commissione Giuridica ACI: 'Un provvedimento che si inserisce in una logica di prevenzione delle recidive e non, come accade troppo spesso, nella sola dimensione sanzionatoria. Nei fatti, si allinea il nostro sistema a quello di altri Paesi pionieri nell’adozione obbligatoria del dispositivo sui mezzi di trasporto pubblico, come la Svezia e la Finlandia, o alla Francia ed al Belgio, che utilizza l’Alcolock da diversi anni nell’ambito di programmi di riabilitazione rivolti ai conducenti recidivi'.