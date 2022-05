Lambruscolonga, quasi sold-out per l'evento del 13 maggio

Venerdì 13 maggio dalle ore 19 si prevede il “TUTTO ESAURITO” per la manifestazione del Lambrusco ricchissima di eventi e sorprese con oltre 12.000 calici di vino versati in una sola lunga serata.I nomi dei locali di questa edizione sono molto conosciuti sia dai modenesi sia dai turisti: Bobotti, Zooky Cafè, Elio Park, I Picari, Caffè del Corso, Sosta Emiliana, Maxela, Osteria di Modena Rossi, Iodio Puro, Salsedine, Caffè Concerto, Maison Livre, Tigellino Ducale, La Smorfia, In Vino Veritas, Verace 62, Gossip Food&Drink, oltre alla Lambruscheria.E tra le cantine vinicole nomi di grande prestigio che hanno conseguito premi di fama nazionale e internazionale: Gavioli Antica Cantina, Fondo Bozzole, Confini, La Piana Winery, Bugno Martino, Venturini Baldini, Azienda Agricola Pezzuoli, Cantina Settecani, Paltrinieri, Giacobazzi Vini, La cantina di Argelato, Vitivinicola Fangareggi, Cantine Virgili, Lebovitz, Cantina Puianello, Cantina di Quistello, Cantina della VoltaPer la prima volta sarà presente durante l’evento Wother, un progetto di valorizzazione del nostro territorio attraverso bellissimi brick di Acqua in omaggio a tutti i partecipanti del percorso DagDalGas, e le esclusive T-Shirt in dialetto modenese con i nomi dei percorsi, targati Hope Disorder.Ospite della serata il Guinness World Record Alle Tattoo con una dimostrazione presso la gelateria Fred di Piazza Roma.L’evento nato da una idea di Alessio Bardelli e Valentina Reggiani e organizzato dalla Lambruscheria di Calle di Luca 16 in collaborazione con la giornalista Annalisa Servadei, continua ad avere convenzioni con Hotel e B&B locali per permettere ai tanti turisti di pernottare.In questa edizione sosterremo un importante progetto della Fratres Mutinae per la popolazione ucraina, che durante la Lambruscolonga sarà presente con le proprie ambulanze. Nell'occasione la Maison Marchetti donerà abiti per i profughi ucraini.Info su www.lambruscheriamodena.it e su tutti i canali social Lambruscolonga