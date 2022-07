Modena: lavoratori stranieri in nero e strutture irregolari nei cantieri del superbonus

Ponteggi e piani operativi non in regola, ma anche operai in nero e senza permesso di soggiorno. Sono gravi e numerose le irregolarità riscontrate nei giorni scorsi dai Carabinieri del Comando Provinciale di Modena e dal personale dell’Ispettorato del Lavoro di Modena e dai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nell’ambito dei controlli “110 in sicurezza” finalizzati a garantire il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori e delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Numerose le violazioni del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro che hanno portato a sospendere l’attività nel cantiere in cui è stata accertata la presenza di operai “in nero” e senza permesso di soggiorno.



Deferite all’Autorità Giudiziaria 5 persone nei confronti delle quali sono state elevate complessivamente sanzioni amministrative per quasi 19.000 euro ed ammende per oltre 14.000. I controlli nei cantieri del territorio proseguono.