'Le vacanze di Pasqua segnino l'ultimo giorno di Dad'

'Ci sono le condizioni affinché la scuola riapra e riapra tutta. Le condizioni di sicurezza c'erano e ci sono tanto più oggi che gran parte dei docenti sono vaccinati'. Manuela Ciambellini, referente modenese del Movimento Priorità alla scuola che ieri ha organizzato anche lezioni in Dad davanti alle scuole, per testimoniare da un lato gli svantaggi della didattica a distanza e i vantaggi di quella in presenza, rilancia in concomitanza con il varo del DPCM che dispone l'apertura delle scuole anche in zona rossa ma fino alla prima media. Una soluzione che non convince il movimento che domani, venerdì 2 aprile, tornerà in piazza Grande, in una manifestazione autorizzata.'Le dichiarazioni del primo ministro Mario Draghi sono una vittoria parziale ma importante per genitori, insegnanti e studenti perché dovrebbero riportare a scuola migliaia di bambini delle scuole primarie e della prima media. Eppure si tratta anche dell’ennesimo duro colpo al diritto all’Istruzione per i ragazzi dalla seconda media in avanti.Costringere ancora a casa gli adolescenti italiani è una scelta grave e del tutto arbitraria: una soglia che spezza un ciclo delicato come quello della scuola media, annullando almeno 2 anni su 3 per chi la frequenta; una soglia che continua a penalizzare la fascia d'età 14-18, applicando in modo ipocrita e grottesco un presunto principio di precauzione' - afferma Manuela Ciambellini, referente modenese del Comitato'Gli adolescenti italiani sono chiusi in casa da un anno, privati del diritto allo studio, della socialità, della possibilità di muoversi e fare sport, ovvero di molto di quanto è necessario per una crescita psicofisica equilibrata.Riaprire solo le scuole per i più piccoli non fa altro che confermare che per lo Stato la scuola è un parcheggio, ma non per noi. Per questo motivo le proteste di Priorità alla Scuola non si fermano'