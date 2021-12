Leader no vax va in terapia subintensiva e si ricrede: 'Mi vaccinerò'

Dopo essere finito in terapia subintensiva (qui l'articolo) per Covid, si è convertito al vaccino Lorenzo Damiano, leader ultracattolico dei negazionisti trevigiani e già candidato sindaco a Conegliano con la lista Norimberga 2. Quando le sue condizioni sono migliorate, come riportano i giornali locali, Damiano dice di aver avuto un ripensamento.I giorni difficili trascorsi e un quadro clinico complicato hanno cambiato la sua visione. 'Sarò pronto quanto prima - afferma - quando Dio vorrà, a far sapere al mondo intero quanto sia importante seguire collettivamente la scienza, quella che ti salva. A volte bisogna passare per una porta stretta - conclude - per capire le cose come sono. Vaccinatevi tutti, io mi vaccinerò'.