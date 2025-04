'La Cina, grande occasione': Lectio Botteri ad assemblea Legacoop Estense

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ho vissuto due anni e mezzo in Cina, nei periodi drammatici del Covid. Due anni sufficienti per capire che la Cina è una grande, grande occasione per l'Emilia Romagna, per l'Italia e per l'Europa'. Lo ha affermato la giornalista Giovanna Botteri, ospite dell'Assemblea di Legacoop Estense a Modena, alla presenza dei vertici locali, regionali dell'organizzazione e del presidente nazionale Legacoop.

Ne riportiamo solo le parole. Ci è stato chiesto espressamente di non pubblicare la registrazione video.



Tema trasversale, filo conduttore dell'assemblea e degli interventi, il futuro e l'Europa. Ospite con la sua propria Lectio, Giovanna Botteri. Piena di parole positive per la Cina (che proprio in queste ore ha confermato la vicinanza alla Russia), e la sua economia alla quale l'Europa, stando alla giornalista, dovrebbe guardare. Partendo proprio dal tema dell'Assemblea: 'Si parla di dare forma al futuro.

Io credo che questo con la Cina sia una grande, grande occasione'. Ripete due volte 'grande'. Credo che il problema, per prendere ciò che c'è di buono (poco) da Trump, è la capacità di trattare'. Breve pennellata scettica rispetto agli Stati Uniti e al suo presidente. E da qui il discorso e la prospettiva si sposta sulla Cina, anzi sulle auto cinesi e dritto dritto sul mercato delle auto elettriche, con tanto di considerazioni sulle performance delle batterie.'La Cina guarda con curiosità e con grande interesse al mercato europeo, e questo credo sia stato sfruttato in minima parte. Non faccio pubblicità alle auto cinesi ma quando si parla di Tesla con un prezzo base di 47-50.000 euro, bisogna ricordare che la stessa auto prodotta in Cina, con modello cinese, con batteria dieci volte più performante, costa 4.700 euro, quindi è evidente questo: per noi la Cina è una grande chance, quindi è importante capire che questo momento richiede unità per costruire futuro'. Da qui ai Dazi. 'I dazi fanno paura, e fanno paura per primi agli americani. Grandi catena come Wallmark sono colpiti dai dazi perché i prodotti che vendono cominciano a non essere più competitivi e la crisi inizia a farsi sentire con licenziamenti e spostamenti di capitali e investimenti in altri paesi come il Messico. Quindi anziché Make America Great Again, il motto rischia di diventare Make Messico great again o un Make europe great again, Fatto sta che in questo momento pur drammatico, ci sono possibilità straordinarie da sfruttare'.