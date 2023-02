'Legge immigrazione non più adeguata, complicazioni per gli onesti, scappatoie per delinquenti'

In una nota, ilnon nasconde il proprio apprezzamento per quanto detto da Fusiello, sottolineando che 'accade molto raramente che un questore prenda posizione su temi cosi spigolosi, peraltro spiegando minuziosamente perché la legge sull'immigrazione crei numerosi problemi alle persone oneste, consenta troppo facilmente la libera circolazione di chi delinque e sovraccarichi di lavoro gli uffici immigrazione delle Questure'.Secondo Butelli, infatti, con le leggi attuali 'chi vuole vivere onestamente è costretto a trafile infinite per ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno, chi delinque riesce troppo spesso a trovare una scappatoia per non essere espulso e i poliziotti degli uffici immigrazione, oltre ad essere sottratti ad altri preziosi compiti, subiscono lo stress per un superlavoro difficile e demotivante'. Da qui il plauso a Fusiello, visto che, ricorda il sindacalista, 'già dal 2011 abbiamo detto in tutti i modi e a più riprese che continuare a modificare una norma desueta e superata dai tempi non solo non risolve i problemi, ma in alcuni casi li aggrava'. Purtroppo, ammette però Butelli, 'parole come quelle del questore Fusiello sono troppo spesso isolate, per non dire uniche', anche se l'auspicio è che 'per il futuro le voci come quelle di Fusiello non rimangano isolate come oggi'.