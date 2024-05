Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Oltre alle novità fresche di stampa e a una selezione del catalogo di varia nuova, l’offerta di Libraccio nella nuova sede modenese - la quinta in Emilia Romagna - si infatti caratterizza per una scelta di usato a metà prezzo e di volumi d’occasione con particolare attenzione ai settori di narrativa e saggistica.'Con questa nuova apertura segnamo un altro passo importante nel percorso di crescita di Libraccio, cogliendo anche la sfida di concentrare una selezione di titoli nuovi, usati e d’occasione in uno spazio dalle piccole dimensioni ma che siamo certi saprà diventare un luogo accogliente e di riferimento per i nostri clienti - commenta Luca Cirmi, responsabile del nuovo punto vendita di Modena - Continuare a essere presenti sul territorio è per noi un grande motivo di soddisfazione e lavoreremo affinché il legame con il nostro pubblico, che da sempre ci contraddistingue, permanga nel tempo'.