Ilarità e imbarazzo ieri a Rai Uno durante la puntata di 'Unomattina' . Il conduttore Massimiliano Ossini ha intervistato l'immunologo bolognese Claudio Franceschi. Il tema era quello dell'invecchiamento degli organi del corpo umano. Ebbene, Ossini ha chiesto al professore di fare un esempio e Franceschi si è lasciato andare a una inaspettata battuta: 'Speriamo non l'uccello' esplodendo poi in una fragorosa risata. Di stucco il conduttore che ha provato a rimediare citando una serie di organi del corpo umano...Laureato in Medicina e Chirurgia, Claudio Franceschi è attualmente professore Emerito Alma Mater Unibo, ma ha anche insegnato a Unimore. Autore di oltre 800 pubblicazioni su riviste internazionali, è 21esimo nella lista dei Top Italian Scientists in Italia e all’estero per le Scienze Biomediche. Studia l’invecchiamento e la longevità dei centenari in base a sangue e sistema immunitario (fegato, cervello, microbiota intestinale) utilizzando tecnologie “omiche” (genomica, proteomica, metabolomica, metagenomica, che consentono la produzione di dati ad alta dimensionalità) e metodologie di intelligenza artificiale.