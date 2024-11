L'organista del Pontefice in concerto in Duomo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Modena Organ Festival, organizzato dall’associazione Amici dell’organo Johan Sebastian Bach, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, gode anche del prestigioso patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione come evento in preparazione al Giubileo 2025 e in questo contesto il maestro Solé Coll ha accettato l’invito a esibirsi a Modena.Il programma del concerto propone musiche di Bach, Liszt (l’Evocation à la Chapelle Sixtine), Mendelssohn, Brahms, Schumann, Rheinbeger.Organista liturgico, Josep Solé Coll è nato a Sabadell in Spagna e attualmente risiede a Roma dove ha conseguito il Magistero in Organo e improvvisazione organistica al Pontificio istituto di musica sacra. Si è esibito sia come solista sia in diverse formazioni musicali nei principali paesi dell’Unione europea, Russia, Cina, Stati Uniti, Canada, Emirati Arabi, Brasile e Messico. Attualmente è il primo organista della basilica papale di San Pietro e organista per le celebrazioni liturgiche del pontefice.Il Modena Organ Festival, con la direzione artistica del maestro Stefano Pellini, organista del Duomo, ha il sostegno di Fondazione di Modena, dell’associazione culturale Salotto magico, dell’amministrazione regionale e comunale.