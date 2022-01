Lotta alla mafia, un anno senza Rossella Noviello: un faro per tutti

E' passato un anno dalla morte di Rossella Noviello. A 12 mesi di distanza l'assenza di Rossella pesa come un macigno. Anima della associazione 100 per 100 in Movimento a cui ho aderito insieme a Catia Silva, per tanti anni si è occupata in prima persona di fare formazione e informazione sul tema delle infiltrazioni mafiose in Emilia Romagna e in particolare a Piacenza. Il 20 gennaio 2021 con la sua scomparsa si è spento un faro, in modo improvviso, nonostante la salute da tempo zoppicante. E la pandemia non ha nemmeno consentito un ultimo saluto e un ultimo abbraccio.Ma oggi Rossella rimane in ognuno di noi: i suoi insegnamenti, le sue battaglie. Soprattutto l'esempio della caparbietà con la quale portava avanti l'impegno nella divulgazione delle dinamiche del radicamento mafioso in una terra come l'Emilia Romagna, così ricca e ancora così fragile davanti alla criminalità organizzata.Un impegno generoso e completamente gratuito, libero da ogni logica di appartenenza e sempre attento a non ottenere il benchè minimo tornaconto personale. Uno sforzo dal basso, fatto anche di piccoli gesti spontanei, ma sempre pensati nei dettagli, con cura. E' in questo che la sua intransigenza e la sua purezza risplendono, anche se il faro della sua vita terrena si è spento. Una eredità davanti alla quale chiunque l'abbia conosciuta non può che dire grazie.