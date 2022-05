Lutto nel mondo dell'automobilismo d'epoca: muore a 41 anni per malore

Lutto nel mondo dell'automobilismo d'epoca e di tutti i 'lancisti'. E' morto in provincia di Lucca ad appena 41 anni, Andrea Ghilardi, presidente del Beta Montecarlo club Italia, punto di incontro per tutti gli appassionati dell'Auto sportiva di Casa Lancia.Andrea Ghilardi è stato vittima di un malore improvviso mentre si trovava in casa a Bagni di Lucca. Lo hanno ritrovato carabinieri e vigili del Fuoco martedì mattina, dopo aver forzato la porta dell’abitazione. Lavorava a Lucca in una società informatica esperta in finanziamenti, i suoi soci martedì mattina, non vedendolo giungere al lavoro, si erano allertati avvisando la sorella. È stata lei a dare l’allarme alle forze dell'ordine.