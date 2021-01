Made in Italy: il fascino dei profumi Gucci

Nel campo della moda il Made in Italy è amato ed apprezzato in tutto il mondo. Merito di brand come Gucci che da anni esporta la qualità dei propri prodotti in ogni angolo della terra. Il noto brand viene fondato a Firenze nel lontano 1921 grazie all’intuizione di Guccio Gucci che decide di mettere in piedi un’azienda per la produzione di pelletteria, guanti e valigeria. Due anni più tardi nasce il primo marchio della casa di moda che rappresentava solamente il nome del fondatore, con molta probabilità derivato dalla sua firma. Gucci in giovane età lavorò al Savoy Hotel di Londra e conobbe molto bene lo stile inglese, i cavalli e tutto il mondo legato all’equitazione che con il passare degli anni divenne un simbolo del marchio. La prima boutique viene aperta nel 1938 in via Condotti a Roma mentre è degli anni ’40 la prima borsa: la Bamboo. Il brand si specializza anche nella produzione di fragranze al punto che il settore profumo Gucci risulta essere tra i più apprezzati al mondo.

I profumi più amati

Il marchio Gucci, come detto in precedenza, è stato in grado di lanciare sul mercato profumi di altissimo livello che sono diventati iconici nel corso degli anni. Pensiamo ad esempio al successo ottenuto dal profumo Gucci Flora, una fragranza nata nel 2009 seconda fragranza sotto la direzione creativa di Giannini, dopo Gucci by Gucci, ed è indirizzata ad una sensuale, giovane ragazza.



Questa eau de toilette si apre con note di testa di agrumi e peonia, si rivela in un cuore di rosa e osmanto, si fa ricordare con una scia di patchouli e sandalo. Il flacone è stato studiato a partire dalla struttura di Gucci by Gucci, dandogli una forma esagonale, mentre per il contenuto è stata scelta una sfumatura color champagne.



Nel 2015 il packaging si rinnova con la stampa del celebre motivo del foulard Flora, dai colorati petali e boccioli di fiori, i cui motivi gioiosi regalano ulteriore femminilità, riflettendo le emozioni e la bellezza della donna Gucci. La nuova testimonial è Charlotte Casiraghi, nipote proprio della principessa Grace, volto giovane e fresco, simbolo delle nuove generazioni. Sempre per il gentil sesso c’è Gucci Bambù, un profumo forte e raffinato proprio come la pianta di bambù.

La donna Gucci moderna condivide le caratteristiche del bambù: coniuga determinazione e sicurezza con femminilità innata ed eleganza. È sensuale, sicura, autorevole. Sa essere flessibile senza perdere forza. Come il bambù, è piena di vitalità, sa adattarsi e sa affrontare i cambiamenti della vita con semplicità. Grazie al suo potere estremamente femminile, possiede un fascino di infinite sfumature.

Con Gucci Bloom, invece, abbiamo un particolare mix di sostanze odorose come la tuberosa indiana, il gelsomino e il rangoon creeper. Gucci Bloom è il primo profumo in cui è stato usato con l’intento di contribuire a ricreare l’atmosfera del giardino fiorito.