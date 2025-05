Cantiere ERS: Maglietta, pantaloncini corti e senza casco a 25 metri con carichi sospesi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





A pochi giorni dalle celebrazioni del Primo Maggio, festa dei lavoratori e momento di riflessione nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un caso emblematico arriva da un cantiere per l’edilizia residenziale pubblica nel comune di Modena. Un caso che desta stupore e preoccupazione, anche per il contesto simbolico in cui si colloca.



Le immagini, segnalate da un cittadino e da noi verificate sul posto parlano da sole: operai intenti al montaggio di una gru a circa 25-30 metri d’altezza, apparentemente privi di buona parte dei Dispositivi di Protezione Individuale presumibilmente previste per un contesto simile. Nessun casco a proteggerli da eventuali cadute di oggetti, nonostante sopra di loro ondeggino da una gru pesanti catene libere e ganci per il posizionamento di parti della gru o dei blocchi di cemento da diverse tonnellate usate per contrappeso.

Abbigliamento da lavoro ridotto a t-shirt e pantaloncini corti, con braccia e gambe scoperte, e assenza di caschetto, nonostante, come detto, la presenza di carichi sospesi movimentati dalla gru che oscillano sopra o a pochi metri dalle loro teste. L’imbragatura, così come la presenza di scarpe infortunistiche, sembrano essere presenti. Insieme ai guanti visto che gli addetti movimentano anche i grossi cavi di acciaio tiranti della struttura. Stesso abbigliamento che appare più da spiaggia o passeggio che da cantiere edile, con pantaloncini e T-Shirt, anche per chi, da sotto, prepara i carichi da sollevare con la gru co braccio da decine di metri.Il cantiere in questione, destinato alla realizzazione di due palazzine ad edilizia residenziale sociale in un comparto ex industriale della città, è finanziato anche con soldi pubblici. Un aspetto che oltre che particolare rende l’episodio ancora più grave: quando è la mano pubblica a finanziare e supervisionare i lavori, la responsabilità in tema di sicurezza non dovrebbe essere solo un obbligo legale, ma un dovere morale e civico. Anche alla luce dei numerosi, ripetuti e condivisibili appelli lanciati dal palco del primo maggio da forze sindacali e istituzionali.È quantomeno curioso, e lasciamo agli organi competenti valutare quanto eventualmente difforme dalle regole, vedere ancora operai senza casco a lavorare con carichi sospesi sopra la testa, con braccia e gambe scoperte, a loro volta a 25 e più metri di altezza, in un settore, quello edile, che continua a registrare un alto numero di infortuni gravi e mortali.Gi.Ga.