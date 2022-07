Mai così tanti contagiati in estate: in Emilia-Romagna tasso al 41,8%

Arrivata dagli organismi europei (Ema ed Ecdc) la raccomandazione a somministrare la quarta dose a tutti gli over 60, anche l'Emilia-Romagna aspetta ora il via libera da parte di Aifa e Ministero della Salute. La Regione si conferma comunque pronta a partire non appena avrà in mano l'ufficialità da parte del ministero, mettendo in moto in particolare medici di base, farmacie, ambulatori e Case della salute.L'intenzione, dunque, è puntare prima di tutto su strutture e professionisti di prossimità. Se poi sarà necessario, non è esclusa neanche la riapertura degli hub vaccinali nei territori dove servirà. Oggi è in programma la consueta riunione settimanale in Regione per fare il punto della situazione insieme ai vertici delle aziende sanitarie. E nel corso dell'incontro si dovrebbe affrontare anche il tema vaccini. Nelle ultime 24 ore, intanto, sono altri 4.371 i casi di positività registrati su un totale di 10.442 tamponi (di cui 4.685 molecolari e 5.757 rapidi), per un tasso di positività del 41,8%. L'età media dei nuovi positivi di oggi è di 46,7 anni. Risale il numero dei ricoveri: oggi i pazienti in terapia intensiva sono 46, cioè tre in più, con un'età media di 62,4 anni. Negli altri reparti Covid, invece, i malati sono 1.342 ossia 52 in più rispetto a ieri, con un'età media di 75,5 anni.