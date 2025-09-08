Disagio emotivo: boom di chiamate al Telefono Amico Modenese

Il nuovo corso di formazione per volontari





Le richieste di aiuto: i dati

Giornata Mondiale per la prevenzione del suicidio: il 14 settembre telefono amico in piazza a Modena

La fascia di età che si rivolge maggiormente al Telefono Amico è al numero 02 2327 2327 è compresa tra i 40 e i 60 anni ma i nuovi strumenti come la chat WhatsApp (sul numero 324 011 7252) hanno incentivato sempre più tanti giovani a rivolgersi al servizio gratuito e anonimo.Disagio e e preoccupazione rispetto non solo alla propria situazione ma anche quella del contesto sociale locale e internazionale, rappresentano motivazioni che spingono una persona a chiamare in forma anonima i volontari del servizio modenese che si aggiungono ad una base costante, motivata spesso dalla solitudine dall'isolamento. 'Perché anche sapere che c'è una persona pronta e disponibile semplicemente ad ascoltare senza giudicare, è importante non solo per la persona che chiama ma anche per noi operatori' - afferma Renata Cappi volontaria da trent'anni presso il Centro Modenese, questa mattina presente insieme al presidente del telefono amico Modenese Osvaldo Mussatt alla conferenza stampa nella quale oltre ai numeri sono state rese note due iniziative nella vita del servizio. La prima è l'avvio del nuovo corso di formazione per volontari e la seconda è la presenza in piazza, il prossimo 14 settembre, in occasione della Giornata Nazionale per la prevenzione del suicidio.Basta scrivere una mail a modena@telefonoamico.it per ricevere il link e partecipare alla presentazione online fissata per lunedì 15 settembre alle ore 20,30.Sarà questa l’occasione per chiarire dinamiche, durata e modalità del nuovo corso per volontari. 'Le segnalazioni di malessere emotivo – spiega Osvaldo Mussatti, Presidente di Telefono Amico Modenese - sono più che raddoppiate nell'arco degli ultimi anni, con un forte aumento di contatti da parte dei giovani. Serve l’aiuto di persone disponibili a un ascolto attivo, di vicinanza: un’attività che rappresenta anche un’opportunità di crescita individuale per chi la svolge, come spesso succede facendo volontariato'.i primi sei mesi del 2025 hanno visto impegnati i volontari modenesi con 2289 contatti avvenuti prevalentemente al telefono, anche se non sono mancate le mail (129) e i contatti Whatsapp (231). I volontari del servizio (gratuito e completamente anonimo) rispondono infatti al numero telefonico 02 23272327 tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 24, ma sono raggiungibili anche su Whatsapp al numero 324 0117252 tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 21 e via mail (a cui si accede dal sito).Molte quindi le opportunità per accedere al servizio nato per dare supporto a chiunque si trovi in stato di crisi o emergenza emozionale.Fra i motivi di contatto più frequenti ci sono difficoltà relazionali, solitudine, malattia fisica o psichica ma anche casi e storie di violenza e abuso o tematiche legate al suicidio.Proprio per portare attenzione alla Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, Telefono Amico Modenese Odv, affiliata a Telefono Amico Italia Odv, sarà presente domenica 14 settembre a Modena in Piazza Mazzini dalle 16 alle 20, con un gazebo e diversi volontari, per contribuire con la propria opera di sensibilizzazione all’apertura di un dialogo con la comunità sul tema del suicidio.Alle ore 17 di domenica 14 settembre è previsto poi uno specifico momento di incontro con le autorità del territorio provinciale che vorranno partecipare.La notte del 10 settembre, tuttavia, la Fontana del Graziosi, in Largo Garibaldi a Modena verrà illuminata con luce blu, il colore dell’associazione. Ma non è tutto: il Comune di Bomporto ha aderito all’iniziativa e illuminerà il Ponte di Bomporto dal 10 al 14 settembre, così come la sindaca di Soliera Caterina Bagni ha confermato l'adesione alla Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio.Il castello Campori di Soliera sarà illuminato di blu la notte del 10 settembre. <