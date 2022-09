Malore durante il turno al centro vaccinale: muore medico 72enne

È stato colto da un malore improvviso mentre era di turno al punto vaccinale di Portogruaro. E' morto venerdì scorso, 16 settembre, nonostante il ricovero in ospedale, il dottor Luciano Boatto di 72 anni. Il dottor Boatto ha svolto la professione di medico di famiglia a San Stino per circa 37 anni. Nonostante fosse in pensione da un paio d’anni, era tornato al lavoro per collaborare alla campagna vaccinale anti Covid nei centri vaccinali dell’Ulss4. Lascia la moglie e tre figli. I funerali sono fissati per martedì alle 10 a San Stino, il rosario domani alle 17.30.