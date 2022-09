Malore improvviso durante la cena con amici: muore a 60 anni

Si sono tenuti questa mattina i funerali di Cristina Baccarin, 60enne dipendente del Comune di Padova stroncata da un malore pochi giorni fa mentre era a cena con amici. La donna si trovava in un’abitazione a Sottomarina di Chioggia per una serata in compagnia quando all'improvviso ha accusato un malore che l'ha uccisa senza alcun preavviso. Inutile la corsa in ambulanza all’ospedale di Chioggia.Cristina Baccarin lascia il marito Sergio, anche lui ex dipendente comunale, i figli Alessandro, con Giorgia e Federico, le sorelle Vitaliana, Gigliola e Paola, il cognato Beniamino, i nipoti e gli amici.