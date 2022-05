Malore improvviso, muore a 31 anni nel sonno

Tragedia in Toscana. Un pasticciere di 31 anni, Mattia Van Glabbeek, è stato trovato domenica senza vita nell’abitazione a Prato dove il giovane viveva coi genitori.Il decesso è avvenuto durante il sonno: sono stati i familiari la mattina, a trovarlo senza vita.Il medico ha richiesto un sopralluogo delle forze dell’ordine e la procura ha disposto l’autopsia: tutto lascia pensare che le cause della morte di Van Glabbeek siano di natura cardiaca.La notizia della morte di Mattia, padre olandese e madre italiana, si è subito diffusa tra gli appassionati di rugby perché il giovane ha praticato per anni questo sport, prima nelle fila del Gispi Rugby e poi per un breve periodo anche tra i Cavalieri. 'Il nostro club si unisce al cordoglio del rugby pratese per la prematura e tragica scomparsa di Mattia Van Glabbeek. Come Cavalieri Union esprimiamo la più sincera vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore' - scrivono i Cavalieri Union Rugby.I funerali si terranno domani alle 15 in piazza della Chiesa nella frazione di Narnali a Prato.