Malore improvviso: muore a 58 anni ex presidente di San Patrignano

Lutto nella comunità di San Patrignano. E' morto a 58 anni, vittima di un malore improvviso, Piero Prenna, ex presidente della comunità di San Patrignano nel riminese, oggi responsabile commerciale dei vini prodotti a SanPa.'Eri arrivato da ragazzo, qui sei diventato grande e hai trovato te stesso. Insieme a te abbiamo scritto un lungo capitolo di San Patrignano. Con i tuoi modi gentili e appassionati hai fatto scoprire e apprezzare i nostri vini al mondo - scrive in un ricordo social la comunità di San Patrignano -. Con grande spirito di servizio sei stato nostro presidente, sempre con la battuta pronta, riuscendo a sciogliere chiunque con il tuo sorriso. Avevi il coraggio dell’umiltà e la capacità di ascoltare le ragioni degli altri. In ogni ragazzo di San Patrignano rivedevi la tua storia e per questo, per ognuno di loro, riuscivi a trovare le parole giuste per infondere speranza e fiducia. Resterai per sempre in questo luogo e nella nostra anima. Che questi pensieri possano raggiungerti e accompagnarti in questo ultimo viaggio. Ciao Piero'.I funerali si terranno lunedì 18 luglio alle 10 presso l’auditorium della Comunità.