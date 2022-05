Malore improvviso: muore a 66 anni noto ginecologo modenese

Boselli da qualche giorno era assente dal lavoro per indispozione. Docente della facoltà di Medicina, era specializzato in ginecologia oncologica-preventiva. Insegnava questa materia al Dipartimento integrato materno-infantile di Unimore al Policlinico.Il magistrato di turno ha disposto un'autopsia per chiarire la causa del decesso.'Ha dedicato la sua carriera alla prevenzione oncologica, alla cura delle pazienti ed all'insegnamento con impegno, efficacia e unanime riconoscimento a livello nazionale' - lo ricorda il direttore della Clinica ostetrica e ginecologica, Fabio Facchinetti.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.