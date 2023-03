Malore improvviso, muore insegnante di 40 anni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Con grande dispiacere è giunta, inaspettata, la notizia che ieri è venuto a mancare il professor Philip Morocutti. Una prematura scomparsa che ci lascia tutti ammutoliti, increduli - fa sapere la scuola dove insegnava -. Vogliamo dedicargli uno spazio per ricordarlo negli anni trascorsi al Malignani. Alla Famiglia vanno le più sentite condoglianze di tutto l’Istituto per la grave perdita'.'Parlavi di tutto, della situazione attuale del mondo, di come la tua mamma, medico omeopata, poteva intervenire con equilibrio su problematiche di salute o per prevenzione - è il messaggio lasciato da una collega -. Trovavo sempre puntuali e corretti i tuoi interventi in collegio docenti. Ogni tua parola era curata e aveva un peso. Poco tempo fa mi avevi accennato anche al tuo sentire interiore: avevo compreso la tua grande sensibilità, donde provenivano dolore e letizia, insieme come un movimento intimo. Ora vorrei davvero per te quello stato di Amore e Armonia che dissolve l’inutilità e il peso di alcuni momenti vissuti qui e, invece, acquista la forza della Gioia, come nei tuoi tanti successi della vita'.