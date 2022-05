Malore improvviso, rugby in lutto: morto a 54 anni Corrado Marra

Lutto nel mondo del rugby. E' morto ieri, giovedì 19 maggio, per un malore improvviso nella sua casa, nel quartiere rodigino di San Bortolo, Corrado Marra, 54 anni, appassionato tifoso del Rovigo, giocatore e punto di riferimento dell'intero settore rugbistico. Giocatore della Monti, di cui il padre Romulado era dirigente, e campione d’Italia con le giovanili, Marra era volto e anima del rugby di Rovigo. E' stato anche tra i promotori dei 'davanzali rossoblù', l’invito a mettere sulle finestre e sui balconi un vessillo rossoblù, per ricordare a tutti l’importanza del rugby nella sua città. Appassionato di storia e fotografia, seguiva anche come fotografo la squadra di volley della figlia.Lascia la mamma Maria, il fratello Lorenzo, la moglie Laura e le figlie Diletta e Lucrezia.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.